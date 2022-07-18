Над Москвой после дождя появилась двойная радуга. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, который объяснил это погодное явление.

«Радуга — это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят в первую очередь от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу... Возможно, это в двух разных облаках преломление», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре до 15 м/с, ливнях и грозе в столице до конца суток.

За день до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю, с 18 по 24 июля, температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.