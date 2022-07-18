Пропавшую записную книжку шведского писателя нашли на аукционе спустя 50 лет

Записная книжка шведского классика Августа Стриндберга, которая пропала 50 лет назад из библиотеки Стокгольма, была найдена в Лондоне.

На минувшей неделе ее обнаружили на аукционе Sotheby's в Лондоне, рукопись должны были выставить на продажу во вторник, 19 июля. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter в понедельник, 18 июля.

Рукопись пропала из Королевской библиотеки в Стокгольме в 1970-е годы, по сей день о ее судьбе не было никакой информации. В настоящее время библиотека обратилась с официальным заявлением в полицию, после чего артефакт сняли с аукциона.

В записной книжке зафиксированы имена, адреса и рисунки с 1893 по 1895 год, в то время Стриндберг жил в Германии и Франции.

Исследователь творчества писателя Йоран Сёдерстрём называет кражу записной книжки самым значимым похищением «манускрипта последнего времени».

В феврале 2019 года сотрудник Бристольского университета в Великобритании Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.