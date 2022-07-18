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Прибыль Bank of America во II квартале снизилась на треть

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Прибыль одного из гигантов финансового рынка США — Bank of America — во II квартале снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на треть. Выручка банка увеличилась на 6%, но расходы выросли еще сильнее. Bank of America заработал в апреле–июне всего $6,2 млрд против $9,2 млрд годом ранее, передает телеканал «Известия». Ухудшились результаты и других крупных финансовых конгломератов США. Во II квартале прибыль Citigroup оказалась на 27% ниже, чем за тот же период прошлого года; JPMorgan Chase — упала на 28%; банк Goldman Sachs заработал на 47% меньше, Wells Fargo — на 48%, то есть почти вдвое. Некоторые крупные финансисты считают, что Соединенные Штаты движутся к рецессии. Годовая инфляция в Америке превысила на прошлой неделе 9% — самый высокий уровень с ноября 1981 года. Попытки Федрезерва обуздать рост цен путем резкого подъема базовой ставки вполне могут вызвать экономический спад.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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