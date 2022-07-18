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Украинские боевики перевозят боеприпасы в машинах «Укрпочты»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики используют автомобили «Укрпочты» для перевозки боеприпасов. К такому выводу пришел военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, осмотрев уничтоженную технику ВСУ.

«Мы видим мультивэны. <...> Если присмотреться, видно, что это «Укрпочта». Они перевозили боеприпасы. В каждой машине, если заглянуть, видно, что там просто битком было набито БК (боекомплект. — Ред.). Как говорят ополченцы, этим «Укрпочта» промышляла еще с 2014 года, помогая боевым действиям в Донбассе», — сказал он.

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Также журналист обратил внимание на иностранный пикап.

«Видим очередную машинку системы «Партизан». Пикап, на котором устанавливался пулемет. Пикап, кстати, иностранный. Судя по наклейкам, которые выгорели, видно, что это норвежские стикеры. Вот еще один признак иностранного присутствия — боеприпас», — добавил военкор.

Ранее в этот день Зименкин показал боевую работу армейской пушки «Гиацинт» по позициям ВСУ в Северске Донецкой Народной Республики (ДНР). На кадрах, заснятых корреспондентом, видно, как бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) производят залп в ответ на удар со стороны ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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