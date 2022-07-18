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Украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по району Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщил «Известиям» 18 июля источник в военной гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки, сейчас на месте работают городские службы для устранения неполадок.

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«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», — указал источник в ВГА района.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ранее в этот день сообщалось, что Новая Каховка снова подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как указал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, несмотря на то что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), есть попадания в районе города.

13 июля Новая Каховка подверглась еще одному обстрелу ВСУ. Военные выпустили по городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка, большинство из них сбили средства ПВО.

На следующий день Леонтьев сообщил, что число погибших и пострадавших от нанесенного удара ВСУ по Новой Каховке, вероятно, увеличится. Он отметил, что в морге находятся два погибших жителя. На тот момент спасатели продолжали разбирать завалы поврежденных домов в населенном пункте, под которыми могли находиться и другие жертвы. Среди пострадавших были целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет.

До этого, после обстрела 11 июля, в городе погибли семь человек, около 190 граждан обратились за медицинской помощью. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

В тот же день замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении Новой Каховки. Она отдельно отметила, что области нужны строительные материалы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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