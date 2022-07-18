Взамен H&M могут открыться универмаги русских дизайнеров

На месте магазинов шведского ритейлера H&M в торговых центрах России могут открыться дизайнерские универмаги Slava. Об этом «Известиям» сообщил создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка», консультант по ТЦ, президент Magic Group Александр Перемятов. По его словам, сеть планирует открыть в ближайшие два года около 20 новых точек в стране.

«Чтобы занять площадь, освобождаемую H&M, нам понадобится организовать работу 150–200 брендов. В Москве и Санкт-Петербурге мы можем занять площадь до 3 тыс. кв. м, в регионах — в зависимости от локации и ТЦ», — рассказал он.

В первую очередь для открытия универмагов будут рассматриваться магазины ритейлера в Москве, а также топовые моллы в регионах, добавил Перемятов.

Эти помещения могут занять и отечественные бренды группы Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic, Sela), считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

В Melon Fashion Group «Известиям» лишь сказали, что корпорация следит за состоянием рынка и использует все возможности для развития, укрепления собственных позиций и расширения присутствия своих марок в России.

Согласно результатам опроса среди управляющих и экспертов Союза торговых центров, специалисты ожидают ухода из России также Uniqlo и брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius), рассказал Павел Люлин.

«Известия» направили запросы в перечисленные компании.

18 июля H&M Group (бренды H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, &Other Stories, Weekday) объявила о своем решении окончательно покинуть Россию.

«После тщательного анализа ситуации компания H&M Group пришла к выводу о невозможности продолжать бизнес в России», — сказали «Известиям» в пресс-службе отечественного подразделения ритейлера.

Там добавили, что все магазины группы в РФ будут временно работать в течение августа.

«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Торговая сеть не будет делать специальные скидки во время распродажи, магазины открыты для всех», — добавили в пресс-службе.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Общее вместо: на площади H&M претендуют универмаги российских дизайнеров