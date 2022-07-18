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Корреспондент «Известий» показал работу армейской пушки «Гиацинт» в Северске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал боевую работу армейской пушки «Гиацинт» по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске.

На кадрах, заснятых корреспондентом, видно, как бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) производят залп в ответ на удар со стороны ВСУ.

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«По тому месту, откуда вылетело, сейчас был ответ. <...> Почему нужно стоять спиной, потому что если повернуться лицом, как я сейчас неудачно попробовал, получаешь как будто удар прямой в лицо, такое же ощущение, как на ринге в перчатке», — рассказал Зименкин.

Кроме того, он обратил внимание на то, как громко стреляет военная техника. Один из бойцов отметил, что к таким звукам они уже привыкли и оглохнуть невозможно, если при выстреле открывать рот.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск перешел под контроль ЛНР. Позже Киселев подчеркнул, что бои за окрестности города продолжаются. Кроме того, идет интенсивный обстрел артиллерией ВСУ со стороны Краматорска по Северску.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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