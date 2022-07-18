МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и ливнях до конца суток

МЧС в понедельник, 18 июля, предупредило москвичей о шквалистом ветре и ливнях в столице до конца суток.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 18 июля местами в Москве ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Также в министерстве призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю, с 18 по 24 июля, температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.