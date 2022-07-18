Би-би-си сообщила о намерении Starbucks уйти с рынка Великобритании

Сеть кофеен Starbucks изучает возможность продажи своего бизнеса в Великобритании. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает британская телекомпания «​​​​Би-би-си».

Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения, но задумывается об уходе. Одной из причин называется то, что Starbucks сталкивается с жесткой конкуренцией с Costa, Pret A Manger и Tim Hortons. Кроме того, на данное желание компании повлияли изменения привычек клиентов, которые после пандемии COVID-19 всё чаще работают из дома.

Starbucks попросила консалтинговую компанию Houlihan Lokey оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети, отмечает «Газета.Ru».

Starbucks работает в Великобритании с 1998 года и имеет около 1 тыс. торговых точек, из которых около 70% являются франчайзинговыми, а остальные принадлежат фирме. На данный момент компания продолжает инвестировать в открытие новых магазинов, персонал, новые форматы и цифровые каналы продаж в стране.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. При этом отмечалось, что на протяжении шести месяцев компания будет выплачивать деньги и помогать с трудоустройством своим бывшим работникам. Позже стало известно, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Сделка по покупке находится в завершающей стадии.