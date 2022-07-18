Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР из-за подрыва мины пострадал житель поселка Луганское
Мир
ЕК рассмотрит действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа
Мир
ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС
Мир
Эрдоган не исключил заморозки процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Политолог описал отношения России и ЕС фразой «ухудшаться некуда»
Общество
Путин освободил Виноградова от функций уполномоченного России при ЕСПЧ
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи

Би-би-си сообщила о намерении Starbucks уйти с рынка Великобритании

0
Фото: Global Look Press/Thomas Campean
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть кофеен Starbucks изучает возможность продажи своего бизнеса в Великобритании. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает британская телекомпания «​​​​Би-би-си».

«Люди останутся»: грозит ли России дефицит кофе
Эксперты отрасли считают, что уход иностранных производителей кофе катастрофой не станет

Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения, но задумывается об уходе. Одной из причин называется то, что Starbucks сталкивается с жесткой конкуренцией с Costa, Pret A Manger и Tim Hortons. Кроме того, на данное желание компании повлияли изменения привычек клиентов, которые после пандемии COVID-19 всё чаще работают из дома.

Starbucks попросила консалтинговую компанию Houlihan Lokey оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети, отмечает «Газета.Ru».

Starbucks работает в Великобритании с 1998 года и имеет около 1 тыс. торговых точек, из которых около 70% являются франчайзинговыми, а остальные принадлежат фирме. На данный момент компания продолжает инвестировать в открытие новых магазинов, персонал, новые форматы и цифровые каналы продаж в стране.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. При этом отмечалось, что на протяжении шести месяцев компания будет выплачивать деньги и помогать с трудоустройством своим бывшим работникам. Позже стало известно, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Сделка по покупке находится в завершающей стадии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022