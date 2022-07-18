В ДНР из-за подрыва мины пострадал житель поселка Луганское

В поселке Луганское Артемовского района Донецкой области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина, сообщили 18 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Там отметили, что пострадавший был госпитализирован, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В штабе теробороны напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, по сей день «перенасыщены взрывоопасными предметами», в связи с чем призвали быть осторожнее.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил тогда, что работы по разминированию освобожденных городов республики займут не менее двух-трех месяцев.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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