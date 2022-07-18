Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР из-за подрыва мины пострадал житель поселка Луганское
Мир
ЕК рассмотрит действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа
Мир
ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС
Мир
Эрдоган не исключил заморозки процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Политолог описал отношения России и ЕС фразой «ухудшаться некуда»
Общество
Путин освободил Виноградова от функций уполномоченного России при ЕСПЧ
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Сюжет:

В ДНР из-за подрыва мины пострадал житель поселка Луганское

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Луганское Артемовского района Донецкой области на взрывоопасном предмете подорвался мужчина, сообщили 18 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Там отметили, что пострадавший был госпитализирован, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В штабе теробороны напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, по сей день «перенасыщены взрывоопасными предметами», в связи с чем призвали быть осторожнее.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил тогда, что работы по разминированию освобожденных городов республики займут не менее двух-трех месяцев.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022