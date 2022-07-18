Центр Нижнего Новгорода затопило из-за ливня

Центр Нижнего Новгорода затоплен из-за ливня, рассказал в понедельник, 18 июля, городской голова Юрий Шалабаев. Отмечается, что на улицы выведена водооткачивающая техника.

«В Нижнем Новгороде идет сильный ливень. Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. На данный момент в городе работают 49 единиц техники: 25 автомашин и 24 мотопомпы. Привлечена дополнительная техника», — написал он в своем Telegram-канале.

Ливень в Нижнем Новгороде начался днем 18 июля. Несколько часов спустя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Нижегородцы размещают в соцсетях фото и видео последствий непогоды.

11 июля стало известно о затоплении порядка 16 придомовых территорий и нескольких частных домов в Славянском районе на Кубани из-за ливней.