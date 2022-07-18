Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

«Газпром» сообщил по меньшей мере одному крупному потребителю в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа. Об этом 18 июля проинформировало агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

Утверждается, что поставщик топлива заявил о невозможности выполнить обязательства в силу не зависящих от него причин. Согласно документу, режим «форс-мажора» начал действовать 14 июля.

«Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу «Северный поток – 1» — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы», — говорится в материале.

Позднее агентство распространило заявление немецкого энергоконцерна Uniper, который утверждает, что получил письмо от российской компании.

«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от «Газпрома», в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — отметили в немецком энергоконцерне.

В Uniper требования российского поставщика назвали необоснованными и отклонили их.

Соответствует ли приведенная агентством информация действительности, на данный момент неизвестно. «Известия» направили в «Газпром» запрос по этой теме.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

Как рассказал «Известиям» 14 июля ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, отсрочка запуска «Северного потока» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.