Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей

Московская область нарастила производство овощей и поднялась на второе место в России по этому показателю. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, которые приводит телеканал «360», продовольственная безопасность является одним из ключевых вопросов в Подмосковье.

«Мы включены в эту работу на всех ее этапах — от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что за последние восемь лет в регионе запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц. Это позволило региону подняться с 36-го на второе место по овощам закрытого грунта, производство увеличилось больше чем в 10 раз.

Воробьев также сообщил, что в этом году аграрии намерены собрать порядка 122 тыс. т тепличных овощей, отмечает РИАМО.

«Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство значит, что цена ниже и прилавки не пустуют», — подчеркнул чиновник.

Он заявил, что ключевая задача — поддержать аграриев, чтобы продолжали расти показатели производства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, всего в Московской области работает семь сельхозпредприятий, выращивающих овощи защищенного грунта, пишет «Газета.Ru».

13 июля пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила, что фермеры региона соберут этим летом порядка 30 т малины. Собрано уже порядка 5 т ягод. Из них 1,13 т малины и 3,1 т смородины. Это лишь малая часть от планируемого объема