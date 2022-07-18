В МИД указали на лишение цифрового суверенитета Украины компанией Microsoft

Microsoft исполняет заказ Пентагона и американских спецслужб по лишению Украины цифрового суверенитета. Об этом заявил 18 июля заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо цифрового суверенитета», — заявил Сыромолотов. Его комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат отметил, что, помимо имеющихся об этом данных у Москвы, компания сама в этом призналась в докладе «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором Россия обвиняется в совершении кибератак.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского дал американской компании доступ ко всем устройствам связи в стране. Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак «под чужим флагом». Судя по всему, пресловутая «IT-армия Украины», которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, — тоже дело рук Microsoft», — отметил замглавы МИД.

Сыромолотов пояснил, что компания, обещая помочь Украине в укреплении безопасности, убедила органы власти государства предоставить ей удаленный доступ к их сетям. Так, с помощью сервисов RiskIQ, «под предлогом проведения оценки уровня защищенности информационных ресурсов государственных органов Украины, выявлены устройства с незакрытыми (unpatched) известными уязвимостями, которые теперь могут использоваться американцами».

Что касается доклада, где Россия выставлена виновником в кибератаках на Украину, Сыромолотов отметил, что документ составлен «под русофобские установки администрации США или даже вовсе написан под диктовку ее функционеров».

«Многим странам в мире, пользующимся услугами Microsoft, стоит задуматься о том, что она из себя представляет на самом деле. В любой момент этот инструмент агрессивной политики Вашингтона может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств, и такие подрывные действия будут оправданы очередным пропагандистским «опусом», — заключил политик.

7 июля президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайно важной задачей повышение государственного суверенитета в области новейших технологий. За день до этого заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов заявил, что против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

23 июня Microsoft заявила, что планирует продолжить сокращать свой российский бизнес до тех пор, пока от него ничего не останется. 4 марта стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

Компания Microsoft и до начала российской спецоперации неоднократно обвиняла РФ в кибертаках на США и другие страны. В мае прошлого года компания заявила, что хакерская группа якобы из России, стоявшая за взломом SolarWinds, совершила атаки на 150 госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира.