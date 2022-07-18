Раскопки проведут на месте лагеря в стиле Древней Руси под Белгородом

В парке «Ключи» Прохоровского района Белгородской области планируют открыть круглогодичный этнографический лагерь. Но перед тем как реализовать проект, на участке проведут археологическое обследование и государственную историко-культурную экспертизу. На эти цели выделили из регионального бюджета 254 тыс. рублей.

Контракт заключила компания «Белгородоблпроект». От подрядчика требуется провести предварительные работы, куда входит ознакомление с графическим материалом и составление сметы на научно-проектные работы. Затем к исследованиям приступят археологи. В этом случае подрядчиком выступит компания «Белгородская археологическая экспертиза».

Бел.ru уточняет, что проект круглогодичного этнографического лагеря в стиле Древней Руси обойдется максимум в 21,6 млн рублей. За смену он сможет принять 60 человек. Там построят шесть спальных корпусов, медицинский блок, кафетерий, корпус бытового обслуживания, гараж, мельницу и пост охраны. В лагере воссоздадут атмосферу исконной Руси.