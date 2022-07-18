Бойцы ЛНР накрыли группу ВСУ в Северске

Опубликованы кадры работы бойца Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Леший в Северске Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, на них видно, как бойцы из второй бригады 1-го мотострелкового батальона накрывают группу вооруженных сил Украины (ВСУ), отступающую из Северска.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск перешел под контроль ЛНР. Позже Киселев подчеркнул, что бои за окрестности города продолжаются. Кроме того, идет интенсивный обстрел артиллерией ВСУ со стороны Краматорска по Северску.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

15 июля заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления ВСУ, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города. 13 июля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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