СМИ сообщили о получении Uniper уведомления от «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

Немецкий энергоконцерн Uniper получил от российского концерна «Газпром» письмо, в котором российская сторона сообщила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Заявление концерна опубликовало 18 июля агентство Reuters.

«Uniper получил письмо от «Газпрома», в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — отмечено в сообщении.

Также отмечается, что сама Uniper посчитала такое объяснение необоснованным и официально отклонила требование о форс-мажоре, указала «Газета.Ru».

В свою очередь в самом «Газпроме» пока не прокомментировали данное сообщение и не подтвердили подлинность данных. «Известия» уже отправили в компанию запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщение западного СМИ.

Ранее в понедельник Reuters сообщал, что «Газпром» уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. При этом о какой компании идет речь, не уточнялось. По данным агентства, поставщик топлива якобы заявил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам. Согласно документу, режим форс-мажора вступил в силу с 14 июля.

Также уточнялось, что письмо касается поставок по газопроводу «Северный поток – 1» — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

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