Территорию «Иннополиса» расширили за счет Казани

Правительство РФ приняло решение о расширении территории ОЭЗ «Иннополис». Для этого используют участок земли площадью 1,38 га в Советском районе Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На этом участке планируется построить IT-центр для трех компаний-резидентов. Они займутся разработкой решений по защите информации и замещению зарубежного софта.

Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на кабинет министров, общий объем дополнительных инвестиций в результате расширения «Иннополиса» превысит 5,7 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту также говорится, что за счет частных средств построят здание НИИ «Технопарк «Родина» с полезной площадью в 15,1 тыс. кв. м. На базе этого научно-исследовательского института реализуют три инвестиционных проекта. Речь идет о предоставлении услуг по модификации и тестированию программ для ЭВМ и баз данных, а также для создания решений в области построения систем управления предприятием, уточняет Inkazan.ru.

ОЭЗ «Иннополис» расположена на территории Верхнеуслонского и Лаишевского районов (индустриальный парк «ICL Лаишево»), общая площадь составляет 311,43 га. Управляет особой экономической зоной минцифры РТ. На территории ОЭЗ работает 323 компании. Объем выручки составил 113,1 млрд рублей, а фактический объем инвестиций увеличился на 18,2 млрд и достиг 57,7 млрд.