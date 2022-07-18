Delivery Club грозит штраф за нарушение закона о персональных данных

Сервису доставки еды и продуктов на территории России Delivery Club грозит штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о персональных данных. Об этом в понедельник, 18 июля, «Интерфаксу» сообщил Роскомнадзор (РКН). Ведомством был составлен протокол за нарушение.

«По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

20 мая служба безопасности Delivery Club объявила об утечке данных о заказах клиентов. Банковских реквизитов утечка не коснулась.

Delivery Club инициировала внутреннее расследование, а также сообщила о намерении провести дополнительный аудит внутренних систем.

18 мая сообщалось о появлении новой информации в карте с утекшими данными российских пользователей. Так, опубликованный в марте ресурс с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

Как уточнил в беседе с «Известиями» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, как таковой новой утечки базы не произошло — карту просто обновили данными из открытого доступа.

Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер 19 мая заявил о планах ведомства ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.