Более 680 человек в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Московской области свыше 680 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

В этом году ЕГЭ в регионе сдавали свыше 35 тыс. выпускников. 100 баллов получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе набралось 46 человек. Один человек получил 100 баллов по каждому их трех предметов.

Как напомнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, в регионе мультистобалльники и их педагоги традиционно получают денежное поощрение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Так, выпускники, которые заработали 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тыс. рублей, а педагоги, которые подготовили двух и более стобалльников, получат 150 тыс. рублей. В этом году в Московской области 103 таких педагога.

Все экзамены в Подмосковье прошли в штатном режиме без серьезных нарушений.