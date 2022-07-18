Боррель заявил о финальной стадии оформления новых санкций против РФ

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник вечером начали работу по финальному оформлению новых рестрикций против России. Об этом 18 июля сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями, или новым пакетом, или усилением мер против России», — сказал он по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Согласно повестке заседаний COREPER II, рестрикции могут быть технически оформлены уже 20 июля. Они вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

До этого, 15 июля, словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал парламентарий.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен включить около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций. В нем также пойдет речь о золоте и ужесточении уже введенных рестрикций.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Глава государства отметил, что, невзирая на колоссальное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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