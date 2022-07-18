Мэр Ясиноватой сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города ВСУ

Житель Ясиноватой погиб при обстреле города украинскими боевиками в понедельник, 18 июля. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела ВФУ поселка Верхнеторецкое (Ясиноватский район) погиб мужчина 1965 года рождения. Берегите себя и своих близких», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Донецку и Ясиноватой.

14 июля Шевченко сообщил, что с начала текущего месяца ВФУ выпустили в сторону города более 10 тыс. снарядов.

1 июля Ясиноватая подверглась усиленному обстрелу со стороны украинских боевиков. По городу было выпущено не менее 47 снарядов и 20 ракет из БМ-21 «Град». В результате удара погиб мужчина, четыре женщины получили ранения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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