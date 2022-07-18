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Народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над Северском

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Город Северск Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью перешел под контроль сил республики. Об этом сообщил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях», — заявил Киселев в интервью «Первому каналу».

Также помощник главы МВД ЛНР добавил, что в настоящее время все еще ведется интенсивный обстрел города артиллерией со стороны Краматорска Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Киселев при этом выразил надежду, что и город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), тоже будет освобожден в течение нескольких дней.

Корреспонденты «РИА Новости» сообщили 16 июля о том, что увидели под Северском машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». По их словам, части и подразделения, а также военная техника движутся в рамках обычной активности. Несколько «Терминаторов» действуют в Донбассе более месяца.

15 июля сообщалось, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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