Народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над Северском

Город Северск Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью перешел под контроль сил республики. Об этом сообщил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях», — заявил Киселев в интервью «Первому каналу».

Также помощник главы МВД ЛНР добавил, что в настоящее время все еще ведется интенсивный обстрел города артиллерией со стороны Краматорска Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Киселев при этом выразил надежду, что и город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), тоже будет освобожден в течение нескольких дней.

Корреспонденты «РИА Новости» сообщили 16 июля о том, что увидели под Северском машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». По их словам, части и подразделения, а также военная техника движутся в рамках обычной активности. Несколько «Терминаторов» действуют в Донбассе более месяца.

15 июля сообщалось, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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