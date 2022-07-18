В ВШЭ рассказали о необходимости цифровизации юристов

Академический руководитель новой программы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Цифровой юрист» Роман Янковский рассказал 18 июля о цифровизации и будущем профессии юриста.

В 2022 году в НИУ ВШЭ впервые проходит набор на подготовку нового типа юристов по программе «Цифровой юрист». Как указано на официальном сайте образовательного учреждения, эта программа позволит изучить одновременно не только традиционные правовые предметы, но и погрузиться в современные технологии, получить необходимые «мягкие навыки».

По словам Янковского, программа уже пользуется популярностью среди абитуриентов. Несмотря на то что понятие «Цифровой юрист» еще является новым и не для всех понятным, на сегодняшний день пройти эту подготовку изъявили желание более 600 человек.

«Наша профессия очень активно меняется и цифровизируется. Меняется в силу того, что сейчас гораздо больше нормативных актов, чем действовало 20 лет назад. ‹...› Мы свое видение того, какой юрист будут востребован через пять лет, назвали «Цифровой юрист». Это юрист с дополнительной специализацией в технологиях, который будет работать в технологичных компаниях и который, помимо знаний права, будет обладать бизнес-навыками, soft skills и пониманием технических аспектов работы. Мы добавили год к обучению и надеемся, что за пять лет бакалавриата мы сумеем этому научить», — рассказал Янковский РАПСИ.

Руководитель этой программы сообщил, что на сегодняшний день во многих, даже в крупных традиционных компаниях появились вакансии, связанные с LegalTech (направление, специализирующееся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности). Также он указал, что появились подразделения, где IТ-специалисты вместе с юристами решают определенные задачи.

«Есть такая гипотеза, что всё больше и больше юристов будет работать в этой сфере. Пока спрос есть, и зарплата сейчас выше рыночной, потому что существует сфера, откуда юристы дрейфуют, и сфера, куда они приходят. Цифровой юрист — это сфера-реципиент: мы принимаем большое количество юристов, которые переквалифицировались в другие специальности, и, соответственно, они идут как раз на зарплаты, которые здесь больше», — заключил Янковский.

4 июля старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов рассказал, что на фоне трансформации российской экономики, на первый план по востребованности всё активнее начинают выходить цифровые специальности. По его словам, в ближайшие три года IT-компании будут активно набирать специалистов практически всех категорий, которые сегодня есть в отрасли.

В первую очередь это дата-сайентисты, фронтенд- и бэкенд-разработчики, инженеры поддержки, администраторы баз данных, указал Солодилов. Эксперт также отметил высокую потребность IT-сферы в юристах и цифровых лингвистах.