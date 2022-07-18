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Президент России Владимир Путин назвал результаты «Ростеха» скромными

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Госкорпорация «Ростех» показала скромные результаты по направлениям, за которые она отвечает. Об этом 18 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения [5G], развитию производства оборудования для широкого внедрения [интернет-вещания]. Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дальнейшее развитие сквозных технологий является одной из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, добавил глава государства.

Ранее, 7 июля, Путин назвал чрезвычайно важной задачей повышение государственного суверенитета в области новейших технологий.

До этого, 30 июня, сообщалось, что российские ученые разработали стандарты для сетей 5G OpenRAN, которые совместимы с международными аналогами и отвечают европейским требованиям.

27 июня спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок.

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