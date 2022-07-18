Президент России Владимир Путин назвал результаты «Ростеха» скромными
Госкорпорация «Ростех» показала скромные результаты по направлениям, за которые она отвечает. Об этом 18 июля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения [5G], развитию производства оборудования для широкого внедрения [интернет-вещания]. Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Дальнейшее развитие сквозных технологий является одной из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, добавил глава государства.
Ранее, 7 июля, Путин назвал чрезвычайно важной задачей повышение государственного суверенитета в области новейших технологий.
До этого, 30 июня, сообщалось, что российские ученые разработали стандарты для сетей 5G OpenRAN, которые совместимы с международными аналогами и отвечают европейским требованиям.
27 июня спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок.