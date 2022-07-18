Ушаков заявил, что условия для ведения переговоров с Украиной могут отличаться от прежних

Переговорная делегация Украины не поддерживает никаких контактов с Россией после достигнутых договоренностей в Турции, где на сегодняшний день состоялся последний раунд переговоров по достижению мира между РФ и Украиной. Как сообщил 18 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, теперь, если переговоры и возобновятся, условия для них уже будут совсем другие.

«После встречи в Стамбуле украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», — заявил Ушаков журналистам.

Как заявила в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим отказался от переговоров с российской стороной сам. По ее словам, уже подтвержден тот факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Накануне бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

15 июля США призвали Россию и Украину снова сесть за стол переговоров. Как указал старший военный чиновник Пентагона на брифинге, в Соединенных Штатах поприветствовали бы такое решение Москвы, которое бы стало позитивным шагом.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский 16 июня сообщил, что Киев не ответил на предложения РФ по мирному урегулированию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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