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Дороги к трем десяткам школ и детсадов отремонтируют в Липецке

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В Липецке в 2022 году планируют отремонтировать дороги к 31 учебному заведению, а на 10 улицах провести освещение. Об этом сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

В перечень попали дороги к лицеям № 3 и 66, гимназии № 1, школам № 5, 16, 18, 23, 31, 35, 37 (корпуса на Писарева и на Привокзальной), 41, 47, 48, 61, 68, детским садам № 5, 8, 18, 20, 22, 23, 25, 68, 107, 112, 116, 122, 124. Также в порядок приведут подъезд к корпусу Дома творчества на Семашко и пешеходную дорожку в районе дома № 42 по улице Сокольская в Сселках.

Как отмечает LipetskMedia, список был составлен сотрудниками департамента образования. При этом учитывалось состояние дороги и интенсивность движения. Сотрудники департамента дорхозяйства рассказывают, что объем работ везде разный. На некоторых участках достаточно убрать ямы, а в других местах требуется капитальный ремонт полотна.

Всего на ремонт подъездных путей и тротуаров из горбюджета выделено 28,5 млн рублей. Завершить работы планируется к середине сентября.

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