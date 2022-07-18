Ford Raptor получил двигатель Predator V8 с наддувом от Shelby GT500

Новый Ford Raptor получил двигатель V8 объемом 5,2 л с наддувом от Shelby GT500. Мотор выдает теперь 700 лошадиных сил (л.с.). Раньше базовым двигателем для этой модели был V6 объемом 3,5 л, который выдавал всего 450 л.с. Об этом 18 июля сообщило издание carbuzz.com.

Специалисты говорят, что новый мотор Ford всё равно не дотянул до результатов своего главного конкурента, пикапа Ram 1500 TRX. Разница несущественная — всего 2 л.с., однако в Ford не стали выкраивать из мотора недостающее.

«Почему? Его мотор мощностью 700 л. с., а машина на сотни фунтов легче, чем TRX», — с гордостью заявил представитель Ford Майк Левин.

Официально Ram 1500 TRX весит 6 439 фунтов, в то время как новый Raptor R весит 5950 фунтов. Получается, что Ford имеет колоссальное преимущество перед своим одноклассником, посчитало издание.

Эксперты американского рынка считают, что хотя Raptor R, несомненно, выполнит все возложенные на него задачи, некоторые покупатели грузовиков будут слепо придерживаться TRX, потому что он мощнее. В связи с этим издание заметило, что у Ford было два года на то, чтобы победить Ram по всем показателям, но в компании на это не обратили внимание.

15 июля австралийская компания Creative Conversions превратила в грузовой пикап внедорожник Toyota Land Cruiser 300. На разработку нового австралийского варианта японского внедорожника было потрачено около $1,5 млн, 15 тыс. человеко-часов и несколько вариантов исполнения заднего моста, чтобы получившийся автомобиль по-прежнему мог нести солидную полезную нагрузку.