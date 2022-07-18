Новую парковку планируют возвести на улице Тельмана в Липецке

В Липецке планируют возвести новую многоуровневую парковку на улице Тельмана. Департамент градостроительства и архитектуры города объявил о начале общественных обсуждений.

Автомобильную парковку предлагается построить на участке между улицами Урицкого и Нестерова, в районе железнодорожных путей. Реализация проекта будет разбита на два этапа, уточняет GOROD48.

Земельный участок под многоуровневый паркинг находится в частной собственности. Итоги общественных обсуждений будут подведены к августу.

Отмечается, что к этому же сроку должно быть принято решение по парковке на улице Просторной в районе Опытной станции. Под стоянку хотят отдать участок площадью 350 кв. м.