Расчистка Жилинского пруда началась в подмосковных Люберцах

В поселке Томилино Люберецкого горокруга (Московская область) началась санитарная расистка Жилинского пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы горокруга Владимира Ружицкого, из водоема уберут затонувшие бревна, обломки железобетонных конструкций, а также бытовой мусор. Берега расчистят от кустарников, мелколесья, камыша и сухостоя.

Сейчас в районе пруда ведется опиловка и обрезка аварийных деревьев, удаление кустарников. Завершить работы планируется до конца июля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Санитарная расчистка Жилинского пруда ведется в рамках госпрограмм «Экология и окружающая среда Подмосковья» и «Очистка 100 прудов Московской области». Также в 2022 году запланированы работы на Томилинском пруду на улице Шевченко.