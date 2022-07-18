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Захарова указала на политизирование Лондоном смерти британского наемника в ДНР

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Великобритания политизирует и нагнетает ситуацию вокруг умершего в Донецкой Народной Республике британского наемника Пола Ури. Об этом заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании», — отметила дипломат.

Захарова также указала, что на самом деле британскому правительству безразлична судьба своих соотечественников. Представитель МИДа отметила, что российская сторона неоднократно указывала Лондону на то, что разговор о судьбе Ури следует вести с компетентными властями ДНР, где находился наемник. Однако Великобритания эту информацию проигнорировала, тем самым показав, что не признает независимость ДНР.

«Лондон <...> оставил без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего соотечественника в рамках процедуры обмена пленными», — отметила дипломат.

Она также добавила, что Лондон, зная о хронических заболеваниях своего соотечественника, не озаботился предоставлением для него медицинских препаратов по линии МККК. Захарова также указала, что необходимая врачебная помощь Ури была оказана донецкими властями.

15 июля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти находившегося в плену Ури. По ее словам, он умер 10 июля из-за хронических заболеваний и стресса. Она заверила, что пленному оказывалась необходимая медицинская помощь.

В тот же день глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

Тогда Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. Позднее посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД в связи с произошедшим инцидентом.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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