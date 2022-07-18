Житель Урала выжил после наезда джипа на его голову

Отдыхавший на пляже в Карталинском районе под Магнитогорском 32-летний житель Челябинска получил травмы, но остался в живых после того, как на его голову наехал колесом водитель внедорожника. Об этом сообщило 18 июля Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

Водитель Honda дважды наехал на голову мужчины, который отдыхал на берегу карьера, и скрываться с места происшествия не стал. Однако пострадавший Виталий Иванов ищет свидетелей произошедшего, чтобы виновник не смог избежать ответственности.

У Иванова зафиксированы травмы и множественные ссадины на лице. Как пояснил мужчина, он не услышал звук приближающегося автомобиля, так как загорал, лежа на животе в наушниках.

«Почувствовал резкий толчок в голову, открываю глаза и понимаю, что меня машина переезжает. Только собрался убирать голову, слышу — водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает. Дальше люди подбежали, перевернули меня, вызвали «скорую», — цитирует 74.ru пострадавшего.

Нарушившему правила водителю может грозить серьезная ответственность. Пока же на него заведено административное дело за «нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». При этом отмечается, что водитель был трезв.

6 июля сообщалось, что в Уфе вынесен приговор в отношении водителя самосвала, который совершил наезд на 13-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался. ДТП произошло в мае 2021 года недалеко от стадиона «Гастелло». Подросток находился на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Фурманова, когда его сбил самосвал.