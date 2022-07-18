Путин поручил актуализировать стратегию цифровой трансформации в РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, поручил перезапустить работу по развитию сквозных технологий и актуализировать стратегию цифровой трансформации в РФ.

«Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.

«Необходимо актуализировать и стратегию цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики и социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений», — заключил президент.

7 июля Путин назвал чрезвычайно важной задачей повышение государственного суверенитета в области новейших технологий. Он подчеркнул, что Россия рискует оказаться в позиции догоняющих, идя лишь по пути импортозамещения, поскольку будет пытаться заменить чужие товары.

До этого, 27 июня, спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок.

15 июня Песков также заявил о важности создания в России системы когнитивного суверенитета, которая стала бы целостным механизмом для независимой экспертизы будущих научных концепций. Такая система, которая носит научный характер, смогла бы стать настоящим технологическим прорывом, уточнял он.

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