8 сентября в «Манеже» пройдет Московский финансовый форум — 2022

VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году дата проведения Форума совпала с празднованием Министерством финансов 220-летия со дня основания.

Ключевая тема МФФ-2022 — «Финансовый суверенитет России: миф или реальность». На площадке Форума участники обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и многие другие.

Традиционно в работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.