Жительнице Саратовской области вынесли приговор за избиение сожителя до смерти

В Саратовской области суд вынес приговор 50-летней жительнице Воскресенского района, которая обвинялась в избиении своего сожителя до смерти. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 19 октября 2021 года 50-летняя женщина и 71-летний мужчина возвращались на автомобиле из гостей на базу отдыха в селе Чардым. В гостях и во время поездки между ними происходил словесный конфликт. Не доехав до места назначения, они остановились на территории одной из соседних баз отдыха, где женщина начала наносить сожителю удары руками по лицу и голове. Нападавшую успокоили работники турбазы.

На следующий день самочувствие пенсионера ухудшилось, пишет ИА «Взгляд-инфо». Осужденная отвезла его к в Саратов родственникам, которые вызвали «скорую». Мужчина скончался 21 октября в больнице.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга», — говорится в сообщении СК.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей женщина признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и не заслуживающей снисхождения. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.