В Хабаровске создадут виртуальную карту деревьев местного дендрария

В Хабаровске для городского дендрария разработают интерактивную карту деревьев. Она поможет создать программу учета зеленых насаждений. Решение принято на фоне судебного разбирательства по поводу вырубки буферной части зеленых насаждений в городском парке.

Руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидров сообщил transsibinfo.com, что во многих западных регионах России подсчет и учет зеленых насаждений ведется с помощью электронной карты. Это позволяет сделать процесс более прозрачным и избежать социальной напряженности по многим вопросам. Планы по созданию такой карты уже подтвердило руководство дендрария.

Между тем, как пишет агентство, после вскрытия некоторых документов выяснилось, что инвентаризацию в парке не проводили несколько лет, часть вырубленных деревьев оказались зоной, защищающей научную коллекцию от дороги. К разбирательству подключились специалисты регионального министерства природных ресурсов.