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Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Россия справится с любыми сложностями и выйдет на траекторию опережающего развития, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 июля.

«Вопросы технологического развития чрезвычайно важны, это не только приоритет, но и база, фундамент для достижения наших стратегических планов и реализации, по сути, всех национальных проектов. Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах — преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие», — подчеркнул глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

Он обратил внимание на то, что сложности неизбежны, «но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития». Путин сказал, что иначе быть не может.

Ранее в этот день российский лидер назвал снижение бедности в РФ главной целью правительства. Он отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране снизился до 11%.

17 июня на ПМЭФе Путин обратил внимание на то, что ключевыми принципами развития российской экономики являются опора на предпринимательские свободы, открытость, ответственная и сбалансированная макрополитика, а также социальная справедливость. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции.

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