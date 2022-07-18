Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза

Путин заявил о необходимости повышения престижа профессии инженера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, поэтому в современной России нужно поднимать престиж этой специальности. Об этом заявил 18 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что обесценивание данной профессии произошло из-за маленьких зарплат инженеров, а миф о ее низком престиже сохраняется среди людей до сих пор.

Строй в доску: станок российских инженеров выточит дом из дерева за неделю
Может ли машина справиться с изготовлением деталей для здания лучше людей

«И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению без всяких сомнений является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров», — отметил глава государства.

Президент заявил, что престиж специалистов инженерной отрасли нужно поднимать по аналогии с профессией учителя.

«Надо бы подумать — так же, как мы занимаемся, должны заниматься дальше, конечно, вопросом поднятия престижа, скажем, учительской профессии — то же самое надо делать в сфере инженерного дела», — заключил президент.

21 июня сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов рассказал «Известиям», что специалисты инновационных инжиниринговых компаний сейчас очень востребованы в России. Как отметил Протоповов, в РФ необходимы собственные автоматизированные системы, роборуки, станки, автоматизированные производственные линии — а это и инженеры, и конструкторы, и специалисты по виртуализации и другие профессионалы.

3 мая рейтинг сервиса «Работа.ру», показал, что зубной техник, экономка и автослесарь вошли в топ высокооплачиваемых профессий в Москве. Они могут претендовать на зарплату от 300 до 350 тыс. рублей. Программист и главный инженер-конструктор на производстве автоприцепов могут рассчитывать на зарплату около 250 тыс. рублей. Чуть меньше — до 220 тыс. рублей — работодатели готовы платить бизнес-аналитику.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022