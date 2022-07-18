Путин заявил о необходимости повышения престижа профессии инженера

Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, поэтому в современной России нужно поднимать престиж этой специальности. Об этом заявил 18 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что обесценивание данной профессии произошло из-за маленьких зарплат инженеров, а миф о ее низком престиже сохраняется среди людей до сих пор.

«И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению без всяких сомнений является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров», — отметил глава государства.

Президент заявил, что престиж специалистов инженерной отрасли нужно поднимать по аналогии с профессией учителя.

«Надо бы подумать — так же, как мы занимаемся, должны заниматься дальше, конечно, вопросом поднятия престижа, скажем, учительской профессии — то же самое надо делать в сфере инженерного дела», — заключил президент.

21 июня сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов рассказал «Известиям», что специалисты инновационных инжиниринговых компаний сейчас очень востребованы в России. Как отметил Протоповов, в РФ необходимы собственные автоматизированные системы, роборуки, станки, автоматизированные производственные линии — а это и инженеры, и конструкторы, и специалисты по виртуализации и другие профессионалы.

3 мая рейтинг сервиса «Работа.ру», показал, что зубной техник, экономка и автослесарь вошли в топ высокооплачиваемых профессий в Москве. Они могут претендовать на зарплату от 300 до 350 тыс. рублей. Программист и главный инженер-конструктор на производстве автоприцепов могут рассчитывать на зарплату около 250 тыс. рублей. Чуть меньше — до 220 тыс. рублей — работодатели готовы платить бизнес-аналитику.