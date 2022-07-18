Туробъекты «Земли леопарда» в Приморье закроют из-за дождей

Доступ к нескольким туристическим объектам ФГБУ «Земля леопарда» ограничили из-за разрушительных последствий затяжных дождей. Осадки продолжаются на юго-западе Приморского края уже неделю. Это привело к разливу рек и вызвало локальные подтопления на некоторых маршрутах.

Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка, из-за повышения уровня реки Барабашевка частично затоплена дорога Барабаш – Приморский. Там может проехать только транспорт высокой проходимости. Из-за этого туристы некоторое время не смогут попасть на маршруты «Кедровая падь» — «Шагами заповедей» и «К сердцу Кедровой пади».

Бронирование хостела «Кедровая падь» на ближайшие даты приостановлено. Временно недоступны маршруты Логово леопарда» и «Семиверстка».

А вот посещение центрального туристического маршрута нацпарка «Тропой леопарда» открыто. Однако из-за непогоды сотрудники отдела туризма призывают захватить с собой резиновые сапоги и дождевики.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей в густонаселенной части Приморского края ввели режим ЧС.