Воспитанники детского лагеря в Карелии пожаловались на издевательства вожатого

Родители нескольких школьников забрали своих детей из летнего патриотического лагеря «Защитник» в Карелии после того, как они пожаловались на издевательства со стороны вожатых.

Один из воспитанников лагеря — Никита — рассказал, что к нему неоднократно применяли физическую силу.

«Меня ненавидели инструкторы. Меня толкнули в строю, я закричал, ко мне подошел инструктор и сказал развернуться кругом. Он пнул меня берцем и я вылетел из строя. Мне подзатыльник давали, когда я плохо что-то делал. Раза три мне точно делали инструкторы подзатыльники», — вспоминает Никита.

Никита рассказал, что в лагере даже применяли оружие, правда страйкбольное. Такому методу насилия подвергся друг мальчика, на его теле остались следы от попаданий пластиковых пуль.

«Делали это взрослые — инструктора. Мой ребенок полз по полосе препятствий, нес носилки, по мнению инструктора, недостаточно быстро. Инструктор Андрей стрелял сначала в воздух, потом в землю, потом ребенку по ногам», — рассказала мама пострадавшего — Екатерина.

Для Анастасии звонок из лагеря от заплаканного сына стал неожиданностью.

«Он захлебывался, и как будто бы не мог дышать. Он сказал, что его ударили по затылку, матерятся инструктора», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Родители троих ребят тут же решили забрать их домой. По словам пострадавших детей, к ним применял моральное и физическое насилие инструктор по имени Андрей с позывным Патрон. Делом уже заинтересовалась полиция. Если информация подтвердится, то по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

В администрации лагеря назвали жалобы детей выдумкой. Следы от страйкбольного оружия, по их мнению, стало следствием неправильного обращения во время игры.

«Во время игры он получил из страйкбольного оружия, которое применяется во время обычной игры, рану в ногу. То есть насильственные действия — громко сказано. Полиция расследовала все это — неправильное обращение во время игры. Он подошел на 5 метров, и уже сознался товарищ, который это сделал. Тот, который в одной смене с ним», — сообщил начальник лагеря Юрий Попов.

13 июля стало известно, что следователи организовали проверку по факту жестокого избиения девочки-подростка в лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Видеоролик, на котором показано, как две девочки бьют руками и ногами свою сверстницу, а другие дети за этим наблюдают, появился в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел в лагере «Уральские зори».