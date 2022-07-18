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Режим ЧС действует в густонаселенной части Приморского края

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Власти Уссурийска приняли решение ввести режим ЧС из-за угрозы наводнения. Коммунальные службы борются с последствиями затяжных осадков. С селами Яконовка и Кугуки по-прежнему нет автомобильного сообщения. В Яконовке затоплены два дома. Такая же ситуация в селе Богатырка. Пострадали и сельскохозяйственные поля. По предварительным данным, пострадали поля у 19 сельхозпроизводителей.

Во время непогоды пострадали и населенные пункты Хасанского района. Там также ввели режим ЧС. Основной удар стихии пришелся на дороги и мостовые сооружения. Потоки смыли дорожную одежду с грунтовых дорог, из-за вышедших из берегов рек через дороги образовались переливы. Такая обстановка сложилась на дорогах, соединяющих с «большой землей» такие крупные населенные пункты, как поселок Приморский, села Безверхово, Гвоздево, Овчинниково, Перевозная. Затруднен проезд в поселок Хасан.

Из-за подъема воды в реках Пойма, Амба, Известковая, Рязановка под мостами образовались заторы из поваленных большой водой деревьев. Это также может привести к повреждению важных объектов дорожной инфраструктуры.

Vostokmedia уточняет, что в Уссурийске с пятницы по воскресенье выпало 130 мм осадков, хотя месячная норма для июля — 93 мм.

Режим ЧС из-за продолжительных и обильных осадков ввели еще в шести муниципалитетах Приморья. Больше всего пострадали из-за дождей Ольгинский, а также Лазовский и Кавалеровский районы, пишет ИА PrimaMedia.

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