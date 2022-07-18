Железнодорожное сообщение Россия – Таджикистан возобновится 30 августа

Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном будет возобновлено 30 августа, сообщает РЖД в понедельник, 18 июля.

«В соответствии с уведомлением ГУП «Рохи Охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана), с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года», — отмечается на сайте РЖД.

Согласно расписанию, будут курсировать следующие международные пассажирские поезда: с 30 августа — № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда — по пятницам; с 7 сентября — № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда — по субботам.

По информации РЖД, билеты можно будет приобрести в скором времени.

Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном в марте 2020 года на фоне COVID-19.