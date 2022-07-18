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The Telegraph заявила об ослаблении поддержки Украины Западом

The Telegraph: Запад ослабляет поддержку Украины из-за экономических проблем и поражений ВСУ
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Фото: REUTERS
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Запад ослабляет поддержку Украины из-за экономических проблем и поражений Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает обозреватель газеты The Telegraph Ричард Кемп.

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По его словам, США продолжали бы поддерживать Украину, если бы видели успех ВСУ в Донбассе.

«Сейчас, когда $54 млрд уже вложены в конфликт, Украина проигрывает», — говорится в материале.

Кемп отметил, что поддержка будет ослабевать по мере затягивания кризиса и приближения зимы. Обозреватель подчеркнул, что главы европейских государств «будут наступать друг на друга», чтобы наладить экономические отношения с Москвой и восстановить поток российских энергоресурсов. Кроме того, западные лидеры будут наращивать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Россией, считает Кемп.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество поставок тяжелого вооружения на Украину из других стран недостаточное. Тогда же газета Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. Так, представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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