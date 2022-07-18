Якутск отказался в дыму из-за лесных пожаров

Столица Якутии оказалась в дыму в понедельник, 18 июля. Запах гари в воздухе ощущался еще накануне. Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Егоров заверил, что на территории Якутска природных пожаров не зафиксировано, а дым, по его словам, принес ветер со стороны Усть-Майского и Алданского районов, сообщает ИА SakhaNews.

В свою очередь, главный лесничий республики Андрей Коноплев уточнил, что причина задымленность Якутска — природные пожары в Хабаровском крае. Ветер принес оттуда шлейф дыма, через восточные и центральные части республики, в том числе через Усть-Майский район.

ИА YakutiaMedia пишет, что власти Якутска решили увеличить объем аэрации на улицах города. Причина — 30-градусная жара и задымленность. Поручение дал мэр Евгений Григорьев.

По прогнозам, жара простоит в Якутске неделю, поскольку над республикой завис устойчивый антициклон. Роспотребнадзор по Якутии порекомендовал жителям использовать маски и респираторы, изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, поменьше бывать на улице и ограничить физические нагрузки.