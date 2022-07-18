Около 84 млн рублей выделили на новую дорогу к СНТ «Нефтяник» в Ростове

В Ростове-на-Дону объявили о поиске подрядчика на строительство дороги к СНТ «Нефтяник». Максимальная стоимость контракта составит 83,7 млн рублей, сообщает RostovGazeta со ссылкой на закупочную документацию.

В обязанности подрядчика входит обустройство дорожного полотна с учетом всех актуальных строительных норм и правил. Начать работы планируется 15 августа, а завершить — к 15 ноября 2022 года.

На время строительства исполнитель также обязан обеспечить безопасность и чистоту на участке. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Как отмечает RostovGazeta, для обустройства дороги к СНТ власти изымут несколько земельных участков в Ленинском районе. Площадь каждого составляет от 99 до 534 кв. м.