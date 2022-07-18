Наплыв туристов зафиксировали в Анапе

Жители Анапы удивлены количеством туристов, которые приехали в город-курорт. Большое количество отдыхающих наблюдается даже в малодоступных локациях.

Так, жительница Анапы выложила в сеть видео об обстановке на смотровой площадке «Ласточкины гнезда». По ее словам, такого количества туристов она в этом месте еще не видела.

ИА KrasnodarMedia поясняет, что «Ласточкины гнезда», расположенные на Лысой горе, являются достопримечательностью Анапы. Это место считается лучшей смотровой площадкой, с которой можно полюбоваться на Анапский залив и отроги Кавказского хребта.

Добраться до «Гнезд» непросто, лишь на машине или на общественном транспорте, а затем пешком по горе. Путь займет около часа. Однако, судя по видео, туристов не пугает трудная дорога. К вершине Лысой горы ежедневно устремляются сотни отдыхающих.

Ранее в агентстве Family Dreamtrip рассказали о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.