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Путин призвал привлекать бизнес в развитие высокотехнологичных отраслей

Путин: необходимо обеспечить доступ бизнеса к развитию высокотехнологичных отраслей
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Финансовая система сейчас не обеспечивает доступ бизнеса в развитие высокотехнологичных отраслей, надо стимулировать компании, заявил в понедельник, 18 июля, президент России Владимир Путин.

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Кроме того, как указал президент, необходимо привлекать частный бизнес в проекты развития сквозных технологий в России, так как ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает нужный результат.

Также глава государства призвал крупные госкорпорации, накопившие миллиарды долларов, инвестировать в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.

Ранее в этот день Путин отметил, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие. Но несмотря на сложившиеся условия страна не должна пребывать в растерянности, подчеркнул президент. В этой связи он указал на необходимость использовать разработки отечественных компаний.

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