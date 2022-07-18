СКР начал проверку после исчезновения подростка на реке в Приамурье

Следственный отдел по городу Белогорску СУ СКР по Амурской области проводит проверку после исчезновения 17-летнего подростка на реке Томь. Свою проверку начала и прокуратура.

По предварительным данным, вечером 17 июля подросток вместе с сестрой был на берегу Томи на территории микрорайона «Амурсельмаш». Он решил переплыть реку и пропал. Где он находится до сих пор неизвестно.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Выяснилось, что берег реки, где купался подросток, не предназначен для этого, пишет ИА PriamurMedia.

11 июля в Комсомольске-на-Амуре 11-летняя девочка утонула вместе со своей тетей в реке Амур. Потерпевшие не справились с течением.