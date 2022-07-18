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Школьники из Мариуполя посетили цирк на Фонтанке

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Фото: vk.com/circusciniselli
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Школьники из освобожденного российской армией Мариуполя побывали в знаменитом цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Поездку удалось осуществить благодаря правительству столицы на Неве и благотворительному Фонду помощи детям Донбасса, который предоставил школьникам билеты на цирковое представление.

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Поездка в Петербург для детей после пережитых ужасов стала глотком свежего воздуха и возможностью отвлечься от ужасов и воспоминаний от обстрелов и жизни в страхе, которые они пережили в родном городе.

«Мне здесь очень сильно нравится, тут появилось прям такое любопытство, мне так понравилось, что тут так красиво. У нас такого вообще никогда не было», — цитирует 78.ru школьницу Ангелину Черную.

Всего фондом помощи детям Донбасса на сегодня уже подарено 3 тыс. билетов. В ближайшее время передадут еще 800.

«У нас уже был положительный опыт с посещением детьми из Донбасса цирка на Фонтанке, детям очень понравилось, и организаторы пребывания детей решили продолжить эту традицию и подарить яркие впечатления и эмоции, детям, которые пребывают в новые смены», — поделилась директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

26 июня сообщалось, что Фонд «Дети Донбасса» и Общероссийский Народный фронт «За Россию» (ОНФ) организовали школьникам из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) праздник в Санкт-Петербурге. Вместе с российскими выпускниками они совершили путешествие в мечту на празднике «Алые паруса» и повстречались с ожившими мифами Древней Греции, которые ждали их в цирке, куда организаторы купили билеты более чем тысяче детей и их родителям.

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