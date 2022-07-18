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В Минске пообещали ответить на случаи ареста и изъятия имущества за рубежом

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Минск не оставит без ответа случаи изъятия и ареста собственности Белоруссии за рубежом. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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«Мы не оставляем без внимания подобного рода действия. МИД вместе с коллегами из других министерств и ведомств тщательно анализирует случаи изъятия нашей собственности, ареста нашего имущества, вырабатывает адекватные шаги... Можете быть уверенными, что без ответа в будущем эти действия не останутся», — сказал он.

По словам Макея, на данный момент уже детально изучены все случаи, которые связаны с арестом белорусского имущества в других странах. Он добавил, что в настоящее время обрабатываются необходимые юридические действия по этому вопросу.

Ранее, 5 июля, правительство Японии добавило в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. В частности, новый пакет рестрикций предполагает заморозку активов лиц, непосредственно причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций.

В апреле в рамках введенных персональных санкций Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на общую сумму почти €30 млрд.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Также страны начали ужесточать санкции против России и Белоруссии в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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